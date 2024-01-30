На Западе объяснили, почему Зеленскому стоит начать переговоры с Россией

Зеленскому следует поскорее начать переговоры с Россией, пишет Focus.На фоне выборов в США поддержка Вашингтона ослабевает. У Украины почти не осталось боеприпасов, а Европа не сможет обеспечить Киев всем необходимым. В мире растет усталость от этого конфликта, а НАТО не заинтересована в дальнейшей эскалации.