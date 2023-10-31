На Западе поражены, как быстро Украина теряет Leopard 2

Украина всего за неделю лишилась сразу шести немецких танков Leopard 2, поставленных ей странами Запада, пишет Forbes. По подсчетам журналистов, Киев утратил как минимум пятую часть от имеющихся в его распоряжении машин.

Германия пообещала дополнительно 14 Leopard 2А4, которые прибудут в следующем году. Но эти танки не восполнят потери, потому что русские подбивают Leopard 2 ускоренными темпами. Большая часть машин подорвалась на минах или была уничтожена беспилотниками, но некоторые стали жертвами противотанковых ракет.