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На Западе советуют украинским женщинам-беженцам срочно вернуться домой
Украине нужно, чтобы женщины-беженцы как можно скорее вернулись домой, пишетBloomberg.
"Если не удастся убедить вернуться 2,8 млн трудоспособных женщин, то это обойдется в 10 % ВВП Украины - около 20 млрд долларов. Украине уже не хватает 4,5 млн рабочих, и восполнить дефицит можно как раз за счет возвращающихся. Из-за боевых потерь предложение на рынке труда сокращается.
Но, скорее всего, те, кто нашли работу в Европе, там и останутся, уверена одна из беженок".
Сообщается, что украинский коэффициент рождаемости в 1,2 и до войны был одним из худших в Европе. А после начала войны демографическая ситуация стала еще хуже.
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