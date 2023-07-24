На Западе советуют украинским женщинам-беженцам срочно вернуться домой

Украине нужно, чтобы женщины-беженцы как можно скорее вернулись домой, пишетBloomberg.



"Если не удастся убедить вернуться 2,8 млн трудоспособных женщин, то это обойдется в 10 % ВВП Украины - около 20 млрд долларов. Украине уже не хватает 4,5 млн рабочих, и восполнить дефицит можно как раз за счет возвращающихся. Из-за боевых потерь предложение на рынке труда сокращается.

Но, скорее всего, те, кто нашли работу в Европе, там и останутся, уверена одна из беженок".