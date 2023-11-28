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На Западе заявили о боязни конгресса США, что помощь Киеву отложат до конца следующего года
Как сообщает журнал The Economist, конгрессмены считают, что если пакет помощи Киеву не удастся согласовать до Рождества, он может быть отложен на период после президентских выборов в ноябре 2024 года.
Издание отметило, что и республиканцы, и демократы сейчас сосредоточатся на предвыборной гонке. На Украине боятся, что без примера поддержки от США европейские лидеры могут быстро пасть духом, добавил журнал.
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