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Наполеон не смог, а Шольц добил

Наполеон не смог, а Шольц добил

В Германии обанкротилась пекарня, которая приносила прибыль целых 418 лет.

Представьте, что ни Тридцатилетняя война, ни Наполеон, ни Вторая мировая не смогли закрыть эту булочную, а Шольц со своей командой укроистериков обанкротили её за 2 месяца.

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