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НАТО готовится к отражению "российского вторжения"

НАТО готовится к отражению "российского вторжения"

Альянс проведет крупнейшие со времен холодной войны учения для проверки готовности.

Учения планируетсяначать весной 2024 года в Германии, Польше и странах Балтии. Как ожидается, в них примут участие около 41 тыс. военнослужащих и более 50 кораблей. Кроме того, будет выполнено около 700 боевых вылетов.

В учениях, скорее всего, примет участие и Швеция, однако ее заявку на вступление в НАТО до сих пор не одобрили Венгрия и Турция.

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