НАТО не станет воевать с Россией из-за упавших в Польше ракет

Инцидент с ракетами в Польше вряд ли приведет к прямой конфронтации России и НАТО, пишет The Guardian. Варшава не обращается к статье 5 Североатлантического договора о коллективной обороне. А именно по такому сценарию мог бы развиваться наиболее вероятный механизм эскалации.



Минобороны России опровергло информацию о том, что упавшие ракеты были российскими. Но даже если бы они ими оказались, это не считалось бы "вооруженным нападением", о котором говорится в статье 5, отмечает эксперт из Международного института стратегических исследований Уильям Альберке.



"Этот инцидент наверняка удастся сдержать, но риск столкновения между Россией и НАТО из-за просчета вполне реален", - предупреждает автор статьи.