"НАТО в боевой готовности. Испытание сверхзвукового дрона "Посейдон": Итальянская La Repubblica паникует из-за "выхода из акватории Белого моря подлодки "Белгород".



"Путин, похоже, близок к тому, чтобы бросить новый вызов Западу и поднять уровень ядерной конфронтации еще выше. Тревога проистекает из доклада разведки НАТО, переданного в последние дни самым важным командованиям союзников. Отчет касается передвижений атомной подводной лодки "Белгород". Теперь он вернулся для погружения в арктические моря, и есть опасения, что его миссия заключается в том, чтобы впервые в истории испытать сверхбесшумный "Посейдон", который часто называют "оружием Апокалипсиса".



"Посейдон" способен породить радиоактивное цунами вблизи побережья, будучи выпущенным с расстояния 10 тысяч километров. А зараженная волна способна снести такие мегаполисы, как Нью-Йорк или Лос-Анджелес".