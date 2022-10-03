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НАТО в боевой готовности
"НАТО в боевой готовности. Испытание сверхзвукового дрона "Посейдон": Итальянская La Repubblica паникует из-за "выхода из акватории Белого моря подлодки "Белгород".
"Путин, похоже, близок к тому, чтобы бросить новый вызов Западу и поднять уровень ядерной конфронтации еще выше. Тревога проистекает из доклада разведки НАТО, переданного в последние дни самым важным командованиям союзников. Отчет касается передвижений атомной подводной лодки "Белгород". Теперь он вернулся для погружения в арктические моря, и есть опасения, что его миссия заключается в том, чтобы впервые в истории испытать сверхбесшумный "Посейдон", который часто называют "оружием Апокалипсиса".
"Посейдон" способен породить радиоактивное цунами вблизи побережья, будучи выпущенным с расстояния 10 тысяч километров. А зараженная волна способна снести такие мегаполисы, как Нью-Йорк или Лос-Анджелес".
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