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Натовские учения в Эстонии обернулись травмами
Местные СМИ со ссылкой на эстонских офицеров пишут: "В"Весеннем шторме" участвуют почти 14 000 человек, некоторые из которых вывихнули ноги в лесу или где-то еще, а один человек сломал руку".
Как сообщил журналистам офицер связи Сандер Пунамяэ, во время учений были зафиксированы травмы пальцев ног, рук, лодыжек и колен.
"Один боец сломал руку в результате падения. В некоторых случаях военнослужащие были доставлены в больницу на медосмотр из-за несчастного случая или травмы, но никто в более длительном больничном лечении не нуждался", - делится Пунамяэ.
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