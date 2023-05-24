Натовские учения в Эстонии обернулись травмами

Местные СМИ со ссылкой на эстонских офицеров пишут: "В"Весеннем шторме" участвуют почти 14 000 человек, некоторые из которых вывихнули ноги в лесу или где-то еще, а один человек сломал руку".

Как сообщил журналистам офицер связи Сандер Пунамяэ, во время учений были зафиксированы травмы пальцев ног, рук, лодыжек и колен.