Найден самый неудобный магазин в мире

Самый неудобный магазин в мире нашли в Китае внутри скалы на высоте 120 метров. Мини-маркет для альпинистов, больше напоминающий забытую избушку, находится в Национальном геологическом парке Синьючжай в провинции Хунань на склоне отвесной горы.



Там они закупаются "необходимыми закусками, прохладительными напитками и средствами к существованию во время восхождения". Пополняют запасы в магазине с помощью зиплайнов.