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Найден самый неудобный магазин в мире

Найден самый неудобный магазин в мире

Самый неудобный магазин в мире нашли в Китае внутри скалы на высоте 120 метров. Мини-маркет для альпинистов, больше напоминающий забытую избушку, находится в Национальном геологическом парке Синьючжай в провинции Хунань на склоне отвесной горы.

Там они закупаются "необходимыми закусками, прохладительными напитками и средствами к существованию во время восхождения". Пополняют запасы в магазине с помощью зиплайнов.

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