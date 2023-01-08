"Не соответствует": Facebook отклонил карикатуру на Байдена

"Ещё шесть лет: как долго сможет продержаться Байден" - с таким заголовком накануне вышел британский еженедельник The Spectator.



На обложке издания изображён президент США, который по ошибке показывает пять пальцев вместо шести (намёк на его преклонный возраст).



Журнал хотел опубликовать карикатуру на свой странице в Facebook, но публикация была заблокирована из-за "несоответствия рекламным требованиям", - пояснили в службе техподдержки компании.



Редактор журнала Фрейзер Нельсон обвинил Facebook в нелогичной "цензуре ботов", которые автоматически определяют, может ли изображение быть желаемым для пользователей.



"Мы показывали Джонсона, бьющегося головой о тротуар, показывали Лиз Трасс и Квази Квартенга, попавших в ДТП на мотоцикле. Героем одной из карикатур был Дональд Трамп в виде "вооружённого психопата". К этим кандидатурам у Facebook не было претензий. И только Байдена он почему-то решил не показывать пользователям", - рассказал Нельсон.

