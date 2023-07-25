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Небинарный трансгендер впервые выступил на женском чемпионате мира по футболу
Ребекка Куинн - 26-летняя полузащитница сборной Канады. Раньше играла как женщина, в 2020 году объявила себя небинарной персоной и трансгендером, но продолжила игратьза американскую команду "ОЛ Рейн" и за канадскую сборную.
Куинн даже удалось победить на соревнованиях по женскому футболу на Олимпийских играх в Токио, тем самым трижды войдя в историю: став первым трансгендером, участвовавшим в Олимпийских играх, получившим на них медаль и получившим золотую медаль.
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