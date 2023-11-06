Немецкая армия может остаться без денег

Беда пришла в Германию. Министр экономики Роберт Хабек призвал к началу дебатов о финансировании бундесвера. Оказывается, специальный фонд для немецких военнослужащих в размере 100 млрд евро почти израсходован. Денег нет!



А куда делся фонд? В принципеответ очевиден: что-то ушло на содержание украинской армии, а что-то направили на техническое дооснащение бундесвера, но это все "длинные" контракты. Пока же реальность такова, и содержать военных скоро будет не за что.



Понятно, что денег в немецком бюджете нет, поэтому Хабек допускает "заимствование средств сверх ранее допустимых пределов". То есть армию ко всему прочему хотят загнать в долги.