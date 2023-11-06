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Немецкая армия может остаться без денег
Беда пришла в Германию. Министр экономики Роберт Хабек призвал к началу дебатов о финансировании бундесвера. Оказывается, специальный фонд для немецких военнослужащих в размере 100 млрд евро почти израсходован. Денег нет!
А куда делся фонд? В принципеответ очевиден: что-то ушло на содержание украинской армии, а что-то направили на техническое дооснащение бундесвера, но это все "длинные" контракты. Пока же реальность такова, и содержать военных скоро будет не за что.
Понятно, что денег в немецком бюджете нет, поэтому Хабек допускает "заимствование средств сверх ранее допустимых пределов". То есть армию ко всему прочему хотят загнать в долги.
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