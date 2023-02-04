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Немецкие компании готовы вывести инвестиции из ФРГ из-за цен на газ
Крупнейшие производители Германии готовы сократить тысячи рабочих мест и вывести инвестиции в США, поскольку Берлин "не сможет" обеспечить их энергией по ценам, бывшим у российского газа, пишет агентство Bloomberg.
"Мы больше не конкурентоспособны в Германии, но наши инвестиции для дальнейшего роста будут направлены в более конкурентоспособные места, такие как США", - заявил глава химической компании Lanxess Маттиас Захерт.
В число компаний, готовых уволить рабочих и вывести инвестиции из Германии, также попали крупнейший химический производитель BASF и международная компания Dow.
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