Немецкие компании готовы вывести инвестиции из ФРГ из-за цен на газ

Крупнейшие производители Германии готовы сократить тысячи рабочих мест и вывести инвестиции в США, поскольку Берлин "не сможет" обеспечить их энергией по ценам, бывшим у российского газа, пишет агентство Bloomberg.

"Мы больше не конкурентоспособны в Германии, но наши инвестиции для дальнейшего роста будут направлены в более конкурентоспособные места, такие как США", - заявил глава химической компании Lanxess Маттиас Захерт.