Немецкие мошенники наживаются на горе всей Германии

Немецкие мошенники нашли способ нажиться на горе всей Германии - энергоресурсах.



Злоумышленники "продают" дрова - делают приличный сайт, договариваются о доставке, берут деньги и… исчезают, пишет Spiegel. Обманщики обещают привезти товар в течение 24 часов за 50 или 70 евро за кубометр.



Предложение для немцев очень заманчивое и организовано профессионально - сайты по продаже имеют названия, которые не вызывают подозрений у обывателей. Поэтому граждане и ведутся. После заказа и оплаты продавец не отвечает. Деньги, естественно, никто не возвращает.