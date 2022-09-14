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Немецкие мошенники наживаются на горе всей Германии

Немецкие мошенники наживаются на горе всей Германии

Немецкие мошенники нашли способ нажиться на горе всей Германии - энергоресурсах.

Злоумышленники "продают" дрова - делают приличный сайт, договариваются о доставке, берут деньги и… исчезают, пишет Spiegel. Обманщики обещают привезти товар в течение 24 часов за 50 или 70 евро за кубометр.

Предложение для немцев очень заманчивое и организовано профессионально - сайты по продаже имеют названия, которые не вызывают подозрений у обывателей. Поэтому граждане и ведутся. После заказа и оплаты продавец не отвечает. Деньги, естественно, никто не возвращает.

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