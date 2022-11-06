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Немецкий депутат попал в список террористов на Украине

Немецкий депутат попал в список террористов на Украине

Киев внес немецкого депутата в "список террористов" за призыв к прекращению огня.

Лидер фракции Социал-демократической партии Германии в бундестаге Рольф Мютцених рассказал об этом на дебатах СДПГ в Берлине.

"Украинское правительство внесло меня в список террористов на том основании, что я выступал за прекращение огня или возможность дальнейших дипломатических шагов через локальные прекращения огня", - цитирует депутата ИА DPA.

Кроме того, Мютцених утверждал, что ему поступали угрозы.

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