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Немецкий депутат попал в список террористов на Украине
Киев внес немецкого депутата в "список террористов" за призыв к прекращению огня.
Лидер фракции Социал-демократической партии Германии в бундестаге Рольф Мютцених рассказал об этом на дебатах СДПГ в Берлине.
"Украинское правительство внесло меня в список террористов на том основании, что я выступал за прекращение огня или возможность дальнейших дипломатических шагов через локальные прекращения огня", - цитирует депутата ИА DPA.
Кроме того, Мютцених утверждал, что ему поступали угрозы.
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