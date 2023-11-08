3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
Немецкий синдром. Почему Берлин отказал Киеву в поставках ракет Taurus
Все еще надеющаяся на западную военную помощь Украина начинает понимать, что этим упованиям не суждено сбыться. Во всяком случае, не в ближайшее время и не в полном объеме. И мешает этому не только смещение фокуса интереса главных спонсоров украинского конфликта - США и ЕС - на Израиль, пишет обозреватель ИноСМИ Антон Трофимов.
Европа просто начинает отказывать Киеву в поставках. В ЕС наконец поняли, что вернуть вложения не удастся, а получить серьезные претензии от России по окончании СВО вполне реально. Ведь проект "Украина" не просто провалился, а потащил за собой весь прежний миропорядок.
Тот, кто поймет это первым, имеет шансы удержаться на политическом олимпе. Кто не поймет - упадет и будет раздавлен.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе
Брестские таможенники помогли изъять 225 кг психотропов - подробности 20 ноября