Немецкий синдром. Почему Берлин отказал Киеву в поставках ракет Taurus

Все еще надеющаяся на западную военную помощь Украина начинает понимать, что этим упованиям не суждено сбыться. Во всяком случае, не в ближайшее время и не в полном объеме. И мешает этому не только смещение фокуса интереса главных спонсоров украинского конфликта - США и ЕС - на Израиль, пишет обозреватель ИноСМИ Антон Трофимов.



Европа просто начинает отказывать Киеву в поставках. В ЕС наконец поняли, что вернуть вложения не удастся, а получить серьезные претензии от России по окончании СВО вполне реально. Ведь проект "Украина" не просто провалился, а потащил за собой весь прежний миропорядок.



Тот, кто поймет это первым, имеет шансы удержаться на политическом олимпе. Кто не поймет - упадет и будет раздавлен.