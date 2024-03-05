Немцев активно готовят к гораздо менее сытой жизни, чем ранее

Немцев активно готовят к новой, гораздо менее сытой жизни, чем ранее. Но самое смешное, что "честные и непредвзятые" немецкие СМИ, которые давно превратились в один общий орган "либерального" обкома, убеждают немцев, что это даже хорошо.