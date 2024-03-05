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Немцев активно готовят к гораздо менее сытой жизни, чем ранее

Немцев активно готовят к гораздо менее сытой жизни, чем ранее

Немцев активно готовят к новой, гораздо менее сытой жизни, чем ранее. Но самое смешное, что "честные и непредвзятые" немецкие СМИ, которые давно превратились в один общий орган "либерального" обкома, убеждают немцев, что это даже хорошо.

Например, в Welt рассказывают, что большие социальные пособия - это плохо, так как привлекают огромное количество мигрантов. А вот если пособия урезать, то и желающих попасть в Германию станет сильно меньше.

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