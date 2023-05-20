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Немцев призвали мыть руки только под холодной водой

Немцев призвали мыть руки только под холодной водой

Немцев призвали мыть руки только под холодной водой, атопить дома им лучше до температуры 21 °C, а не 22 °C. Об этом жителей ФРГ попросил глава энергетического концерна E.ON Леонхард Бирнбаум.

По его словам, энергетический кризис в Германии еще не закончился, а эту зиму страна успешно преодолела только благодаря теплой погоде.

Бирнбаум добавил, что если следующая зима все же будет холодной, то ситуация может снова стать "крайне сложной".

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