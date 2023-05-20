Немцев призвали мыть руки только под холодной водой, атопить дома им лучше до температуры 21 °C, а не 22 °C. Об этом жителей ФРГ попросил глава энергетического концерна E.ON Леонхард Бирнбаум.



По его словам, энергетический кризис в Германии еще не закончился, а эту зиму страна успешно преодолела только благодаря теплой погоде.



Бирнбаум добавил, что если следующая зима все же будет холодной, то ситуация может снова стать "крайне сложной".