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Немцев призвали мыть руки только под холодной водой
Немцев призвали мыть руки только под холодной водой, атопить дома им лучше до температуры 21 °C, а не 22 °C. Об этом жителей ФРГ попросил глава энергетического концерна E.ON Леонхард Бирнбаум.
По его словам, энергетический кризис в Германии еще не закончился, а эту зиму страна успешно преодолела только благодаря теплой погоде.
Бирнбаум добавил, что если следующая зима все же будет холодной, то ситуация может снова стать "крайне сложной".
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