3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
Немцы считают, что политика Путина лучше, чем Шольца
Канцлер ФРГ Олаф Шольц справляется со своими обязанностями на руководящем посту хуже, чем президент РФ Владимир Путин, заявиличитатели Der Spiegel.
"Шольцу пора в отставку. Разве он уже не нанес Германии достаточно ущерба, присоединившись к экономической войне США против России? Вот [экс-канцлер ФРГ Ангела] Меркель знала, как вести дела с Путиным", - выразил мнение один из пользователей.
"Я считаю, что Путин намного лучше Шольца заботится о своем народе. Наше государство с таким огромным бюджетом должно кормить свой народ, а не закачивать миллиарды долларов в коррумпированную Украину", - добавил другой подписчик.
"Шольцу нужно брать пример с Путина", - указал читатель.
"Кризисные времена выявляют настоящих лидеров. Проблемы становятся более серьезными, а Шольц слишком глуп, чтобы справиться с ними. Скажу честно, я не во всем согласен с Путиным, но я хотел бы такого сильного лидера для Германии", - подчеркнул другой комментатор.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Гусейнов: Минская конференция по евразийской безопасности - важная платформа для обсуждений
Эффектный ролик о дрифте и художественный фильм о любви снимают в разных городах Беларуси
Ивана Жигон: "Лістапад" - это БРИКС в сфере киноискусства
Дополнительная "Ласточка" отправилась по линии Минск - Москва, в планах - чартерный электропоезд
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов