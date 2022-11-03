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Немцы считают, что политика Путина лучше, чем Шольца

Немцы считают, что политика Путина лучше, чем Шольца

Канцлер ФРГ Олаф Шольц справляется со своими обязанностями на руководящем посту хуже, чем президент РФ Владимир Путин, заявиличитатели Der Spiegel.

"Шольцу пора в отставку. Разве он уже не нанес Германии достаточно ущерба, присоединившись к экономической войне США против России? Вот [экс-канцлер ФРГ Ангела] Меркель знала, как вести дела с Путиным", - выразил мнение один из пользователей.

"Я считаю, что Путин намного лучше Шольца заботится о своем народе. Наше государство с таким огромным бюджетом должно кормить свой народ, а не закачивать миллиарды долларов в коррумпированную Украину", - добавил другой подписчик.

"Шольцу нужно брать пример с Путина", - указал читатель.

"Кризисные времена выявляют настоящих лидеров. Проблемы становятся более серьезными, а Шольц слишком глуп, чтобы справиться с ними. Скажу честно, я не во всем согласен с Путиным, но я хотел бы такого сильного лидера для Германии", - подчеркнул другой комментатор.

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