Немцы считают, что политика Путина лучше, чем Шольца

Канцлер ФРГ Олаф Шольц справляется со своими обязанностями на руководящем посту хуже, чем президент РФ Владимир Путин, заявиличитатели Der Spiegel.



"Шольцу пора в отставку. Разве он уже не нанес Германии достаточно ущерба, присоединившись к экономической войне США против России? Вот [экс-канцлер ФРГ Ангела] Меркель знала, как вести дела с Путиным", - выразил мнение один из пользователей.



"Я считаю, что Путин намного лучше Шольца заботится о своем народе. Наше государство с таким огромным бюджетом должно кормить свой народ, а не закачивать миллиарды долларов в коррумпированную Украину", - добавил другой подписчик.



"Шольцу нужно брать пример с Путина", - указал читатель.



"Кризисные времена выявляют настоящих лидеров. Проблемы становятся более серьезными, а Шольц слишком глуп, чтобы справиться с ними. Скажу честно, я не во всем согласен с Путиным, но я хотел бы такого сильного лидера для Германии", - подчеркнул другой комментатор.