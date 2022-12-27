3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
Немцы считают, что Украине пора начать мирные переговоры с Россией
Более половины жителей Германии (55 %) считают, что Киев должен немедленно приступить к переговорам с Москвой для урегулирования конфликта на Украине. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим институтом YouGov по заказу агентства DPA.
Поддержка переговоров отмечается среди избирателей всех партий, представленных в Бундестаге.
Более того, 57 % опрошенных предполагают, что украинский конфликт продлится как минимум до конца 2023 года. Лишь 27% считают, что он закончится в конце 2022 года. Еще 19 % отказались высказывать свою точку зрения по данному вопросу.
Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германии стоит вернуться к экономическим связям с РФ после завершения конфликта на Украине.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов