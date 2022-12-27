Немцы считают, что Украине пора начать мирные переговоры с Россией

Более половины жителей Германии (55 %) считают, что Киев должен немедленно приступить к переговорам с Москвой для урегулирования конфликта на Украине. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим институтом YouGov по заказу агентства DPA.



Поддержка переговоров отмечается среди избирателей всех партий, представленных в Бундестаге.



Более того, 57 % опрошенных предполагают, что украинский конфликт продлится как минимум до конца 2023 года. Лишь 27% считают, что он закончится в конце 2022 года. Еще 19 % отказались высказывать свою точку зрения по данному вопросу.



Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германии стоит вернуться к экономическим связям с РФ после завершения конфликта на Украине.

