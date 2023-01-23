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Нэнси Пелоси провела обряд экзорцизма после атаки на ее мужа

Нэнси Пелоси провела обряд экзорцизма после атаки на ее мужа

Экс-спикер Палаты представителей Конгресса США вызывала священников в дом, сообщила ее дочь Александра.

"В течение Дня благодарения она вызывала священников, которые пытались совершить экзорцизм в доме и проводили обряды", -заявила она.

По мнению дочери Пелоси, атака на супруга политика Пола "легла тяжелым грузом"на экс-спикера.

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