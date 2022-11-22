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Newsweek: семья Байдена заработала миллионы на украинском конфликте

Newsweek: семья Байдена заработала миллионы на украинском конфликте

"Сложилась парадоксальная ситуация - идет кровавый международный конфликт, но семья лидера США умудряется на нем зарабатывать", - пишет автор материала американского журнала Майк Дэвис.

Он призывает читателей помнить, что интересы Украины не совпадают с интересами США. А проблема Украины для Штатов такими темпами "станет бесконечной".

При этом как именно семья президента обогатилась на конфликте, автор статьи не уточняет, намекая лишь на то, что в свое время сын Байдена Хантер (из-за своего родства с нынешним американским лидером) занимал различные высокие должности в крупных украинских компаниях.

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