Он призывает читателей помнить, что интересы Украины не совпадают с интересами США. А проблема Украины для Штатов такими темпами "станет бесконечной".

При этом как именно семья президента обогатилась на конфликте, автор статьи не уточняет, намекая лишь на то, что в свое время сын Байдена Хантер (из-за своего родства с нынешним американским лидером) занимал различные высокие должности в крупных украинских компаниях.