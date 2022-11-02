Ни дня без оговорок Джо Байдена. На этот раз он собрал комбо

"Инфляция сейчас является мировой проблемой из-за войны в Ираке… простите, войны на Украине. Я подумал об Ираке, потому что там погиб мой сын"

Во время очередного выступления американский лидер Джо Байден снова попал впросак. Размышляя о причинах инфляции, он не только перепутал названия двух стран, но и забыл, почему умер его сын.

На самом деле старший сын президента США скончался от рака через шесть лет после того, как вернулся по окончании своей службы.