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Ни дня без оговорок Джо Байдена. На этот раз он собрал комбо

"Инфляция сейчас является мировой проблемой из-за войны в Ираке… простите, войны на Украине. Я подумал об Ираке, потому что там погиб мой сын"

Во время очередного выступления американский лидер Джо Байден снова попал впросак. Размышляя о причинах инфляции, он не только перепутал названия двух стран, но и забыл, почему умер его сын.

На самом деле старший сын президента США скончался от рака через шесть лет после того, как вернулся по окончании своей службы.

Как этот человек может управлять страной?

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