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Нидерланды могут первыми передать Украине истребители F-16

Нидерланды могут первыми передать Украине истребители F-16

При этом в Европе не исключают, что первые поставки могут быть осуществлены уже осенью. Не очень-то и спешат в Европе с поставками истребителей.

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