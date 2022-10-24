Нидерланды освобождают собственные компании от исполнения санкций

Нидерланды одобрили 91 исключение из антироссийских санкций для своих компаний с февраля 2022 года, пишет RTL Nieuws после беседы с представителями министерств страны.

"Министерствам иностранных дел, финансов, инфраструктуры и образования разрешено предоставлять исключения из санкций, чтобы обеспечить определенную гибкость", - подчеркнули в МИД Нидерландов.

По данным RTL Nieuws, министерство климата и энергетики выдало 25 разрешений на получение энергии от бывших компаний "Газпрома". Исключения касаются 150 компаний и организаций, а также муниципалитетов и школ.

В то же время Министерство внешней торговли выдало 18 разрешений для сотрудничества ЕС и России по "гражданским вопросам", а Минфин предоставил 13 исключений для замороженных активов или товаров.