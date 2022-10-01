Никарагуа дает отпор Западу

МИД Никарагуа заявил о разрыведипломатических отношений с Нидерландами и обвинил их во вмешательстве во внутренние дела страны.

Нидерланды несколько лет назад решили построить больницу в Никарагуа, а в конце сентября отказались, сославшись на недовольство политикой Манагуа.