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Никарагуа дает отпор Западу

Никарагуа дает отпор Западу

МИД Никарагуа заявил о разрыведипломатических отношений с Нидерландами и обвинил их во вмешательстве во внутренние дела страны.

Нидерланды несколько лет назад решили построить больницу в Никарагуа, а в конце сентября отказались, сославшись на недовольство политикой Манагуа.

"Если кто-то пришел сюда без уважения к нашему народу, к нашей родине, пусть больше не появляется в Никарагуа", - заявил президент Даниэль Ортега.

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