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Новая обложка TIME с заголовком "Беспрецедентно" посвящена аресту Трампа
Реакция других западных СМИ:
The New York Times пишет, что появление Трампа в Нью-Йорке и предъявление ему обвинений - замечательный спектакль, разыгрываемый перед разделенной нацией.
Журналисты The Washington Post назвали вторник "днем зрелищ". Члены Республиканской партии были почти единодушны в критике предъявленных Трампу обвинений, считая их политически мотивированными.
The Wall Street Journal: Трампу вряд ли грозит тюрьма. Преступления, в которых его обвиняют, относятся к самому низкому уровню, и в США не было прецедентов, чтобы правонарушители по таким делам получали суровое наказание.
The Guardian: обвинения знаменуют собой политически и юридически опасный момент для Трампа, а также для самих США, которые никогда ранее не сталкивались с такой экстраординарной ситуацией.
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