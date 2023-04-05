Новая обложка TIME с заголовком "Беспрецедентно" посвящена аресту Трампа

Реакция других западных СМИ:

The New York Times пишет, что появление Трампа в Нью-Йорке и предъявление ему обвинений - замечательный спектакль, разыгрываемый перед разделенной нацией.

Журналисты The Washington Post назвали вторник "днем зрелищ". Члены Республиканской партии были почти единодушны в критике предъявленных Трампу обвинений, считая их политически мотивированными.

The Wall Street Journal: Трампу вряд ли грозит тюрьма. Преступления, в которых его обвиняют, относятся к самому низкому уровню, и в США не было прецедентов, чтобы правонарушители по таким делам получали суровое наказание.