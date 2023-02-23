Новости евроцивилизации: жителей Литвы поссорило бесплатное молоко

Литовские фермеры продолжают бастовать против низких закупочных цен на молоко, раздавая его бесплатно всем желающим. Подобная акция состоялась и в городе Укмерге, правда, она была символической: там раздали всего 400 литров.

Однако фермеры были неприятно удивлены тем, что жаждущие молока пришли с емкостями по 40 литров. При этом многие литовцы буквально требовали молоко от аграриев, а также конфликтовали с другими стоявшими в очереди.

Но кто-то все же предложил деньги за молоко, чтобы помочь производителям в их тяжелой ситуации. По наблюдениям LRT, те, кто стоял с канистрами с самым большим литражом, плату не предложили.