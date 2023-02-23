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Новости евроцивилизации: жителей Литвы поссорило бесплатное молоко
Литовские фермеры продолжают бастовать против низких закупочных цен на молоко, раздавая его бесплатно всем желающим. Подобная акция состоялась и в городе Укмерге, правда, она была символической: там раздали всего 400 литров.
Однако фермеры были неприятно удивлены тем, что жаждущие молока пришли с емкостями по 40 литров. При этом многие литовцы буквально требовали молоко от аграриев, а также конфликтовали с другими стоявшими в очереди.
Но кто-то все же предложил деньги за молоко, чтобы помочь производителям в их тяжелой ситуации. По наблюдениям LRT, те, кто стоял с канистрами с самым большим литражом, плату не предложили.
По словам одного из фермеров Укмергского района, если в будущем состоятся подобные акции, в одни руки следует отдавать не более пары литров молока.
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