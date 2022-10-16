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NYP: Байден сознательно врет об инфляции в США
"Есть ложь, есть чудовищная ложь и есть Джо Байден"- материал с кричащим заголовком вышел в The New York Post.
Издание констатирует, что инфляция в США катастрофическая - самая большая за последние 40 лет. А Байден (лучше бы молчал)врет. NYP приводит доказательства лжи хозяина Белого дома. По официальным данным, цены на товары повседневного спроса за сентябрь подскочили на 8,2 %. Однако Байден заявляет, что он "добился прогресса"(!), так как инфляция равна лишь 2 %.
Аналитики считают, что перед ноябрьскими выборами в Конгресслидер американских "демократов" врет сознательно и намеренно. Он не может не знать фактов: продукты подорожали на 13 %, энергоносители - на 19,8 %, коммунальные услуги - на 6,6 %.
На момент инаугурации 46-го президента инфляция в США составляла 1,4 % в годовом исчислении. Вот это ему точно припомнят сторонники республиканцев, а их с каждым днем все больше.
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