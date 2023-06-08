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NYT: из-за украинского конфликта Польша начала выглядеть демократической страной на Западе

NYT: из-за украинского конфликта Польша начала выглядеть демократической страной на Западе

Обозреватели Ярослав Куиш и Каролина Вигура заявили, что украинский конфликт помог Польше выглядеть демократической страной в глазах Запада.

Об этом информирует The New York Times.

По их словам, наблюдатели на Западе начали верить, что в Польше произошли какие-то фундаментальные изменения, когда та стала оказывать крупную помощь Украине.

При этом, как отмечается в статье, западные политики кое-что упустили ценой своей выгоды в спешке прославить Польшу.

"Польский антилиберализм отнюдь не отступает, он жив и здоров", - говорится в публикации.

Куиш и Вигура подчеркнули, что с 2015 года в Польше у власти стоит правая партия "Право и справедливость", которая "захватила" СМИ и ограничила независимость судебной системы.

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