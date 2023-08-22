ВСУ обучаются тактике боя в игре World of Tanks?

Военнослужащие украинской армии учатся воевать, играя в World of Tanks. Об этом сообщает газетаThe New York Times(NYT). По словам ВСУ, основной акцент в игре делается на командную работу, которая применяется в реальных боевых действиях.

"Благодаря World of Tanksты учишься работать в команде и вырабатываешь тактику в игре", - передает слова одного из украинских военнослужащих газета.

Также отмечается, что в игре украинские военные пытаются использовать те же маневры, которые они используют в жизни. При этом поклонники игры уточняют, что в реальном бою ставка делается на выживание, которое отличается от стратегии в игре.