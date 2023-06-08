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Нью-Йорк продолжает погружаться в пылевую мглу

Нью-Йорк продолжает погружаться в пылевую мглу

Чтобы обезопасить жителей, власти штата закупили более миллиона респираторов. Людям их раздают бесплатно.

Населению рекомендуется оставаться дома. На данным моментситуация лучше не становится.

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