Общежития украинских беженцев стали самыми криминальными местами в Германии

"Только в Ганновере в настоящее время около 6200 человек размещены в 63 приютах общего пользования и 343 квартирах. К этому следует добавить 7000 украинцев, которые получили частное жилье.

Все чаще офицерам приходится выезжать в эти места размещения. Нарушение спокойствия, оскорбления, угрозы, нападения, наркотики, кражи — спектр правонарушений разнообразен. С января по март полиции пришлось совершить 230 рейдов. В среднем это составляет почти три выезда в день".