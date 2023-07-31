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Общежития украинских беженцев стали самыми криминальными местами в Германии

Общежития украинских беженцев стали самыми криминальными местами в Германии

Bild обнаружила, что самыми криминальными точками в немецких городах стали общежития украинских беженцев.

"Только в Ганновере в настоящее время около 6200 человек размещены в 63 приютах общего пользования и 343 квартирах. К этому следует добавить 7000 украинцев, которые получили частное жилье.

Все чаще офицерам приходится выезжать в эти места размещения. Нарушение спокойствия, оскорбления, угрозы, нападения, наркотики, кражи — спектр правонарушений разнообразен. С января по март полиции пришлось совершить 230 рейдов. В среднем это составляет почти три выезда в день".

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