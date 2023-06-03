"Обычный" день в Америке

В Лос-Анджелесе родители учеников начальной школы подрались со сторонниками ЛГБТ. Пострадал как минимум один человек.



Драка произошла во время митинга против навязывания детям мероприятий в рамках "месяца гордости", посвященного представителям нетрадиционной сексуальной ориентации.



В частности, с учениками начальной школы запланировано чтение книги писательницы Мэри Хоффман.