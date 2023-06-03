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"Обычный" день в Америке

В Лос-Анджелесе родители учеников начальной школы подрались со сторонниками ЛГБТ. Пострадал как минимум один человек.

Драка произошла во время митинга против навязывания детям мероприятий в рамках "месяца гордости", посвященного представителям нетрадиционной сексуальной ориентации.

В частности, с учениками начальной школы запланировано чтение книги писательницы Мэри Хоффман.

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