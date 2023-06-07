Офис Кеннеди: США, провоцируя Россию с 90-х годов, подтолкнули ее к началу спецоперации

США сыграли большую роль в подстрекательстве России к началу специальной военной операции, провоцируя ее враждебными шагами, начиная с 1990-х годов, заявили в офисе кандидата на пост американского президента Роберта Кеннеди-младшего.

Кеннеди-младший - кандидат на пост президента США, приходится племянником 35-му президенту Джону Кеннеди.

Он считает, что в тот момент, когда США прекратят следовать по пути преднамеренной эскалации украинского конфликта и начнут стремиться к миру, Россия проявит готовность пойти на компромисс и заключить мир. Такой мир, предполагает Кеннеди-младший, будет "уважать суверенитет Украины, а также интересы России в области безопасности".

Данный конфликт, убежден политик, по большей части носит искусственный характер и подпитывается оборонной промышленностью США, неоконсерваторами и милитаристскими настроениями во внешнеполитическом истеблишменте.