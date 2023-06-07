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Офис Кеннеди: США, провоцируя Россию с 90-х годов, подтолкнули ее к началу спецоперации
США сыграли большую роль в подстрекательстве России к началу специальной военной операции, провоцируя ее враждебными шагами, начиная с 1990-х годов, заявили в офисе кандидата на пост американского президента Роберта Кеннеди-младшего.
Кеннеди-младший - кандидат на пост президента США, приходится племянником 35-му президенту Джону Кеннеди.
Он считает, что в тот момент, когда США прекратят следовать по пути преднамеренной эскалации украинского конфликта и начнут стремиться к миру, Россия проявит готовность пойти на компромисс и заключить мир. Такой мир, предполагает Кеннеди-младший, будет "уважать суверенитет Украины, а также интересы России в области безопасности".
Данный конфликт, убежден политик, по большей части носит искусственный характер и подпитывается оборонной промышленностью США, неоконсерваторами и милитаристскими настроениями во внешнеполитическом истеблишменте.
Кеннеди-младший обещает в случае победы на выборах вступить в диалог с Россией о новых соглашениях по контролю вооружений.
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