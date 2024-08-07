Большинство респондентов до 35 лет уверены, что на Польшу "нападут". Часть опрошенных выразила уверенность, что страна не будет воевать. Остальные поляки затруднились с ответом или не имеют мнения по этому вопросу.



Один из вопросов касался того, должен ли потенциальный призыв касаться мужчин и женщин в равной степени. Большинство опрошенных польских мужчин считает, что женщины должны подлежать призыву наравне с ними.



Очевидно, польский народ не горит желанием воевать. Именно этим объясняется тревога. Если начнется война с Россией, то Польша может повторить судьбу Украины, где сегодня силой заставляют людей идти на убой по приказу Запада. И результат полякам заранее известен.