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Опубликованы новые кадры масштабной утечки из газопровода "Северный поток"
Военные Швеции показали новые кадры масштабной утечки из газопровода "Северный поток" после диверсии.
Европе грозит экологическая катастрофа, там даже не могут назвать сроки проведения ремонтных работ.
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