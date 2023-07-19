Организаторами нелегальной миграции оказались поляки

Одно из любимых развлечений властей Польши - это периодически обвинять Беларусь в миграционном кризисе. При этом в своем глазу поляки упорно не хотят замечать бревно.



Простой пример: пограничная охрана Польши совместно с полицией и прокуратурой пресекла деятельность организованной преступной группы, занимающейся нелегальной миграцией. Состояла она из 10 человек. Все - граждане Польши.



Установлено, что группа переправила через польско-белорусскую границу не менее чем 200 мигрантов, которых затем доставляли до границы с Германией. Каждый "клиент" платил польским контрабандистам по 5 тыс. евро.



Выходит, что вся схема лежала исключительно на плечах польской преступной группы. И что, опять Беларусь виновата?