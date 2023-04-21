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Оригинальное решение проблем по-канадски
В Канаде правительство Трюдо решило очень своеобразным образомподдержать женщин, подвергающимся насилию. Министры напялили туфли на каблуках и внесли свой вклад в защиту женщин. Насильники рыдали, вытирали слезы, но не не могли остановить дикий ржач.
"Насилие в отношении женщин по-прежнему распространено в нашем обществе. Hope in Heels - это мероприятие, которое распространяет информацию о насилии в отношении женщин, а также побуждает мужчин и мальчиков участвовать в решении проблемы. Мы носили их фирменные розовые туфли на каблуках в поддержку этого важного дела", - сказали в правительстве.
Слов нет, а вопросов много...
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