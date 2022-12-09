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Остались еще в Европе культурные люди! Роман Достоевского напечатали в виде комиксов

Пока в некоторых странах отменяют Достоевского, во Франции издали роман "Преступление и наказание" в виде комикса почти на 160 страниц!

Автор - художник Бастьен Лукья - ездил за вдохновением в Россию и, судя по иллюстрациям, действительно проникся романом великого русского писателя и духом питерских улиц.

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