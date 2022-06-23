Остров Змеиный. Почему укрохунта гробит жизни и технику за кусок земли в море?

Баранец о том, что реально происходит на острове Змеином и почему он так беспокоит киевскую хунту:

Зубами цепляются за Змеиный. С острова можно контролировать корабли, которые из Румынии потащат американское оружие по ленд-лизовским поставкам - это раз. Во-вторых, - очень удобно «накрывать» остатки украинского "флота", которые попрятались в камыши. И также очень важно, что здесь стык румыно-украинской границы, неподалеку - Приднестровье, где очень не просто складывается ситуация с Молдовой".