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Отбывающий 23-летний срок продюсер из США получил еще один приговор

Отбывающий 23-летний срок продюсер из США получил еще один приговор

Американский продюсер Харви Вайнштейн, который в настоящий момент отбывает 23-летний срок за сексуальные преступления, в дополнение получил еще 16 лет тюрьмы за изнасилование.

На минуточку, ему 70 лет.

Расследование дела Вайнштейна началось осенью 2017 года. В домогательствах и изнасилованиях его обвинили около 40 женщин, в том числе Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу.

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