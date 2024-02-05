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"Отдали инициативу России". На Западе попытались объяснить провал Украины
ВСУ отдали инициативу российским силам из-за нехватки людей и боеприпасов, пишет NYT. Украинским войскам приходится экономить артиллерийские снаряды, у них нет комплектующих для ремонта и обслуживания техники. Москва таких проблем не испытывает, отмечается в статье.
"Украинцы оказались в ситуации, когда они уступают в количестве людей и вооружений.Они отдали инициативу России", - пишет газета.
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