"Отдали инициативу России". На Западе попытались объяснить провал Украины

ВСУ отдали инициативу российским силам из-за нехватки людей и боеприпасов, пишет NYT. Украинским войскам приходится экономить артиллерийские снаряды, у них нет комплектующих для ремонта и обслуживания техники. Москва таких проблем не испытывает, отмечается в статье.