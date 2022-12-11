Отношения Польши с Германией ведут к расколу ЕС и НАТО

Отношения Германии и Польши никогда не были дружественными, но после начала войны в Украине они ухудшились еще больше, что грозит расколом Европейскому союзу и единству НАТО, пишет обозреватель The New York Times Стивен Эрлангер.



По его мнению, новое обострение в отношениях двух стран произошло после предложения Германии разместить в Польше систему Patriot после недавнего падения ракеты на польской территории, а Варшава предложила передать систему ПВО Украине, чем привела в ярость все командование НАТО.



Автор статьи отмечает, что отношения Варшавы и Берлина на протяжении многих десятилетий были напряженными, при этом польские власти регулярно допускали критику в адрес руководства Германии, а война в Украине лишь усилила уровень недоверия между странами.