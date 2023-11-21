"Отставить вранье!" Западные журналисты вдруг повернулись спиной к Украине

Америка не может найти деньги для Украины. Внутри киевской хунты все острее конфликт между панами Зеленским и Залужным, пишет обозреватель ИноСМИ Антон Трофимов.



Визиты в Киев главы Пентагона Ллойда Остина и министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кемерона выглядят как похлопывание по плечу боксера, явно проигрывающего схватку. В довершение всех бед последовательная поддержка западных журналистов, смотревших на происходящее исключительно глазами обитателей офиса на Банковой, сменяется открытой критикой.



Понятно, что западные СМИ еще очень нескоро начнут занимать пророссийскую позицию. Да и нет в этом необходимости. Достаточно, если европейские и американские журналисты просто вспомнят о прежних традициях объективности! Реальная картина последствий вмешательства Запада в конфликт в Украине убедят читателей и телезрителей так, как не убеждает никакая про- или контрпропаганда.