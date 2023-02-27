Падение Джо Байдена на трапе самолета символично

Падение Джо Байдена на трапе самолета в Польше более символично, чем вы думаете.

Ведущий телеканала Fox News Брайан Килмэйд утверждает, что президент Байден спотыкается по всей мировой арене: от вышедшего из-под контроля Ближнего Востока до новоявленного врага - Китая.