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Падение Джо Байдена на трапе самолета символично

Падение Джо Байдена на трапе самолета символично

Падение Джо Байдена на трапе самолета в Польше более символично, чем вы думаете.

Ведущий телеканала Fox News Брайан Килмэйд утверждает, что президент Байден спотыкается по всей мировой арене: от вышедшего из-под контроля Ближнего Востока до новоявленного врага - Китая.

"Мне, да и вам, наверное, тожеза всю жизнь подобного видеть еще не приходилось", - с горечью отметил журналист.

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