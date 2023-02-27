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Падение Джо Байдена на трапе самолета символично
Падение Джо Байдена на трапе самолета в Польше более символично, чем вы думаете.
Ведущий телеканала Fox News Брайан Килмэйд утверждает, что президент Байден спотыкается по всей мировой арене: от вышедшего из-под контроля Ближнего Востока до новоявленного врага - Китая.
"Мне, да и вам, наверное, тожеза всю жизнь подобного видеть еще не приходилось", - с горечью отметил журналист.
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