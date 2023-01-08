"Папиком" Зеленского назвала журналистка из США спикера палаты представителей Маккарти

Президент Украины Владимир Зеленский использует своего "папика" - спикера палаты представителей США Кевина Маккарти - и финансовую поддержку от стран Запада для собственного обогащения, заявила телеведущая и актриса Минди Робинсон в своем Twitter-аккаунте.



"Ага, я уверена, ты рад, что твоему папику удалось. Мы все знаем, что ты отмываешь наши налоги через средства от других стран по мошенническим схемам. Сколько еще нужно времени, чтобы все поняли, что ты прикрываешь свою задницу, распространяя фейковые новости с Украины?" - ответила политику Робинсон.



Не в бровь, а в глаз!

