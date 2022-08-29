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Пентагон набирает для украинской армии афганских летчиков
Пентагон набирает для украинской армии афганских летчиков, которые год назад сбежали в США. Об этом информирует РИА "Новости", ссылаясь на военно-дипломатический источник.
Отмечается, что подготовка летного состава начинается сейчас в Калифорнии, после чего всех пилотов планируется перебросить через Польшу на Украину.
Сообщается, что это коснется не только бывших летчиков, но и других афганцев, которые проходят службу в подразделениях спецназначения: им также предлагают пройти подготовку и заключить контракт.
Украинская авиация терпит большие потери. Российские ВКС и ПВО фактически ликвидировали квалифицированный летный состав ВСУ - самолеты МиГ-29, Су-27 и Су-25.
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