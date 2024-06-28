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Пентагон не может найти поставленное Украине оружие на 62 млн долларов

Пентагон не может найти поставленное Украине оружие на 62 млн долларов

Министерство обороны США не может точно установить судьбу вооружений, переданных Украине на сумму 62 млн долларов. Украинская сторона предоставляла отчеты о потерянном оружии с существенной задержкой, что создало серьезные пробелы в учете.

В среднем отчеты поступали спустя 301 день после фактической потери вместо предусмотренных 30 дней.Из-за этих пробелов до ноября 2023 года остается неясным, было ли американское оружие уничтожено, потеряно или перенаправлено. Представители ВС США не проводили должного анализа предоставленных Киевом отчетов, что оставило вопрос о том, не попало ли оружие в руки российских военных.

Аппарат генерального инспектора Пентагона продолжает расследовать случаи преступлений, связанных с передачей военной помощи Украине.

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